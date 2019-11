Victoria's Secret w Rossmannie. Promocja przed świętami

Produkty kultowej marki Victoria's Secret można od kilku dni kupić w sklepach sieci Rossmann. Promocja ma sprawić, że marka dotrze do większej liczby klientów niż miało to miejsce do tej pory.

W sieci drogerii pojawiły się produkty marki Victoria's Secret (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Victoria's Secret kojarzy się raczej z luksusem i bielizną dla najbogatszych. Ta ekskluzywna marka jednak zamierza dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Ponieważ salony kultowego producenta bielizny można znaleźć w nielicznych galeriach handlowych (obecnie w Arkadii i Złotych Tarasach), postanowił on wyjść do ludzi.

Od soboty produkty Victoria's Secret można kupić w Rossmannie. W sieci drogerii znajdziemy jednak nie bieliznę, a inne produkty, sprzedawane pod tą samą marką.

Wśród nich są m.in. plecaki, za które trzeba zapłacić od 99,99 zł do 129,99 zł. Torebki można kupić już za niespełna 75 zł. Dzięki promocji można sporo zaoszczędzić, bo normalna cena przekracza 180 zł.

W drogeriach kupimy również etui na paszport, kosmetyczki oraz portfele z logo Victoria's Secret.

Promocja rozpoczęła się w minioną sobotę i potrwa do końca listopada lub do wyczerpania zapasów.