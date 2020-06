W godną emeryturę z ZUS-u wierzą tylko wyborcy PiS. A i tak nie wszyscy

Jedynie 22 proc. rodaków badanych przez Wirtualną Polskę w panelu Ariadna jest zdania, że za 30 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie w stanie wypłacać wszystkie emerytury, tak jak powinien. "Zdecydowanie tak" odpowiada na to pytanie jedyne 6 proc. respondentów, 16 proc uważa, że ZUS raczej da radę. Po 28 proc. badanych jest jednak zdania, że Zakład raczej albo na pewno nie podoła temu zadaniu - odpowiedzi negatywne razem stanowią więc aż 56 proc. wszystkich. Mniej więcej jedna piąta ocenia, że trudno na to pytanie odpowiedzieć.

Co ciekawe, nieporównywalnie większą wiarą w ZUS wykazują się wyborcy PiS. Aż 39 proc. z nich uważa, że za 30 lat ZUS będzie wypłacał normalne emerytury. Przeciwnego zdania jest 34 proc. respondentów z obozu popierającego Jarosława Kaczyńskiego .

- Takie postawy są w społeczeństwie dość częste. Już dziś wielu stosunkowo młodych ludzi wie, że będzie musiało dosłownie pracować do śmierci, by utrzymać się w jesieni życia. To przede wszystkim osoby pracujące długotrwale na umowach śmieciowych, mające najwyżej po kilkadziesiąt tysięcy złotych na wirtualnym koncie w ZUS. A powinni mieć teoretycznie kilka, kilkanaście razy więcej. Z takiego kapitału po prostu nie da się uzbierać godnego świadczenia - tłumaczy w rozmowie z WP Finanse Hubert Gieliński, socjolog.