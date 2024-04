W Lidlu "STOP VAT", ale ceny rosną. Sprawdziliśmy, ile kosztują zakupy

Taką samą wizytę w sklepie odbyliśmy na początku kwietnia. Ceny produktów pozostały takie same w 8 na 10 badanych przypadków. Pojawiły się dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy oleju rzepakowego, który po świętach podrożał z 7,20 zł na 8,49 zł. Tutaj różnica była więc wyraźna. Lidl zakończył też promocję na filety z piersi kurczaka, co skutkowało skokiem do ceny regularnej, czyli z 16,99 zł na 23,90 zł.