W loterii można zgarnąć ponad miliard dolarów. Wielkie kumulacje w USA

Jeśli wygrana padnie w poniedziałek, to będzie szóstą co do wielkości w historii gry. Zwycięzca będzie mógł sięgnąć po 800 mln dolarów w rocznych wypłatach. Druga opcja to jednorazowa wypłata w wysokości 384,8 mln dolarów. Powerball podaje, że te kwoty są jeszcze przed opodatkowaniem.