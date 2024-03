Pojedynek na zarobki. Kolejna odsłona "wojny dyskontów"

W Biedronce wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca-kasjer od stycznia 2024 r. wynosi od 4700 zł do 5050 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W obydwu przypadkach jest to więcej niż minimalna pensja, która wraz z początkiem roku wzrosła do 4242 zł. I nawet kiedy kwota płacy minimalnej od 1 lipca podskoczy do 4300 zł, zarobki kasjerów na start, zarówno w Biedronce, jak i w Lidlu będą od niej wyższe.