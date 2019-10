WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Sebastian Ogórek 3 godziny temu W Milanówku spadł śnieg za 100 tys. zł. Spokojnie, to tylko plan zdjęciowy reklamy Allegro Rzadko kiedy o reklamach mówi się jak o filmach. Ba, czeka się nawet na ich premierę. Na świąteczny spot Allegro czekam co roku tak, jak na pierwszy spot z ciężarówką coca-coli. To już taka nowa, świecka tradycja. Liczę, że tegoroczny film będzie równie wzruszający jak kultowa "Nauka angielskiego". Na razie zapowiada się nieźle. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Śnieg, choć za oknem 20 stopni Celsjusza? (WP.PL, Fot: Sebastian Ogórek) W małym, podwarszawskim Milanówku spadł śnieg. I nie byłoby w tym prawie nic dziwnego, gdyby biały puch nie leżał na jednej tylko posesji. Choć wszędzie wokół sąsiedzi w październikowy, ciepły weekend dopiero grabili liście, to trawa, krzaki, drzewa, dosłownie wszystko pokryte było na tej jednej działce śniegiem. - Ile na ten sam śnieg wydaliście? - pytam autorów tegorocznej reklamy. - Nie ujawniamy kwot – mówi Adam Szałamacha, brand manager Allegro. - Ale to równowartość nowego auta? – staram się oszacować chociaż rząd wielkości. - Nie, no więcej. Niedużo, ale więcej – słyszę w odpowiedzi. Obejrzyj: "Pojedynek gigantów". Wielki test frytek z sieci fast-food Negocjacje kończą się na ustaleniu, że jednak to koszt nowego samochodu, ale elektrycznego. Bez dopłat od państwa. Na sam śnieg. Z moich szacunków wynika, że Allegro wydało więc ok. 100 -150 tys. zł. Sporo? Adam – racjonalny poznaniak - zapewnia, że nie przesadzają z wydatkami. Jednak jeśli reżyser będzie chciał jeszcze raz coś dośnieżyć, to aby film miała efekt "wow", zrobią to. - To jest coś więcej niż reklama, produkcja jest na najwyższym poziomie - tłumaczy. finanse wp Podziel się Szczegóły tegorocznego spotu wizerunkowego trzymane są w największej tajemnicy. Na plan filmowy do Milanówka nie mogłem przyjechać nawet swoim autem. Michał Bonarowski z PR Allegro uparł się, że on mnie tam zawiezie. Zdjęcia? Adam i Maciej Twardowski z agencji Ogilvy instruują, co mogę, a czego nie. Akurat trwają zdjęcia kluczowej sceny. Zabronione jest wejście do środka domku, z boku też lepiej nie podchodzić, na pogląd w namiocie też lepiej nie patrzeć. A, no i oczywiście wszystko, co napiszę, do autoryzacji. I choć jak każdy dziennikarz nie znoszę takich ustaleń, to tym razem rozumiem. Wolę nie spoilerować spotu, który obejrzeć może kilkanaście milionów Polaków. W pamięci cały czas mam kultowy spot z dziadkiem, który z niewiadomych powodów zaczyna się uczyć angielskiego. Wszystko wyjaśnia się w ostatniej scenie. Głupio byłoby spalić podobną historię. A Adam i Maciej obiecują, że emocje będą. Jedyne, co mogę zdradzić, to koncepcję tegorocznego filmu. Wszystko dzieje się w tradycyjnej polskiej, wielopokoleniowej rodzinie. Jest wigilia, jest kupowanie choinki, jest prezent. I to on odegra w tym roku kluczową rolę. Jaką? Szczerze napiszę, że mi tego nie zdradzono. - Wszystko opiera się na nowym haśle Allegro: "Znajdź to co najważniejsze". Wymyślając kreację, chcieliśmy pokazać, że w świętach nie chodzi o proces kupowania, nie chodzi o to, ile ten prezent jest wart, nie chodzi nawet, czy to jest najnowszy smartfon. Kluczowe jest to, jaką narrację ze sobą niesie, jak może zmienić nasze życie - tłumaczy Adam. Więcej szczegółów? Adam naciskany wyjawia tylko, że dużą rolę w filmie odegra historia z przeszłości.

Allegro nie ukrywa, że w swoich reklamach podkreślać chce właśnie tradycyjne wartości rodzinne. Tak było z tegoroczną reklamą, w której ojciec próbował uśpić małe płaczące dziecko, tak będzie i teraz. Maciej wyjaśnia, że już po wstępnym koncepcie spotu, a na etapie pisania scenariusza do rodzinny "dodano" jeszcze jedno dziecko. W reklamie będzie ich więc trójka. - Reżyser ma trójkę dzieci i przekonał nas, że wtedy się dopiero w domu dzieje - śmieje się Adam. - Nam to także pasowało do historii. Wiemy też, że Polacy coraz mocniej doceniają wartość, jaką jest rodzina - dodaje Adam. finanse wp Podziel się Wracając jednak do planu zdjęciowego, to poza sztucznym śniegiem na planie wszystko jest prawdziwe. Z boku podwórka jest też polowa kuchnia, gdzie Asia Matyjek, stylistka jedzenia, w słońcu gotuje pierogi oraz barszczyk. - To jednak jest wyzwanie znaleźć teraz karpia. Mam jednak swoje sposoby - śmieje się Asia, która specjalizuje się w stylizacji potraw do reklam. Przed wejściem do domu leży sterta papierów do pakowania prezentów. Nieco dalej przyprószona śniegiem choinka. Druga, już przystrojona w bombki, łańcuchy i światełka stoi w domu. To dosyć surrealistyczne przeżycie z październikowym liściem na bucie wejść komuś wprost na wigilię. Niby są kamery, niby kilkadziesiąt osób z ekipy kręci się po planie, ale jednak klimat świąt czuć niesamowicie. Nawet zapach - jakby był nie 20 października, a 24 grudnia. Pietyzm, z jakim oddano tradycyjną wigilię, robi wrażenie. WP Finanse Podziel się Z moich świąt brakuje w zasadzie tylko kwiatu gwiazdy betlejemskiej. Widać jednak, że scenograf miał sporo pracy. Włącznie z wbijaniem goździków w pomarańcze. - Dbamy o najmniejsze szczegóły, bo zależy nam na oddaniu magii świąt. Nawet dzieci w reklamie są naprawdę rodzeństwem. To pomoże pokazać prawdziwe relacje pomiędzy nimi - tłumaczy Adam. Spot premierę będzie miał w połowie listopada. Wyjątkowo Allegro zrobi ją… w kinie. Później film zobaczyć będzie można oczywiście w internecie, ale też w spotach telewizyjnych. _PS. Sztuczny śnieg niestety nie topnieje, bo tak naprawdę to po prostu celuloza. Dzień po zakończeniu zdjęć zmyto go z podwórka przy pomocy… wozu straży pożarnej. _