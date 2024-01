W nowym roku Polacy życzą sobie nowej pracy

Polacy chcieliby nowej pracy Z badań wynika, że 51 procent respondentów ma noworoczne postanowienia związane z pracą. Najczęściej, bo aż 73 procent, dotyczy to zmiany pracy. "Na drugim miejscu plasują się te związane z rozwojem zawodowym i nabywaniem nowych kompetencji — obiecuje to sobie 55 procent badanych. Trzecia z kolei jest dbałość o równowagę między pracą i życiem osobistym, którą jako postanowienie na 2024 rok deklaruje 39 procent respondentów" - podano w badaniu. Staranie się o podwyżkę jest czwartym najpopularniejszym postanowieniem — tak wskazało 35 procent badanych. Listę najpopularniejszych noworocznych postanowień zawodowych zamyka staranie się o zmianę zawodu — zadeklarowało to 24 procent respondentów.