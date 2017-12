W święta zwykłego przelewu nie zrobisz. Zobacz, kiedy najlepiej wysłać pieniądze

Od piątkowego popołudnia do poranka w środę, 27 grudnia, nie będą dochodziły zwykłe przelewy - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa, która zajmuje się przekazywaniem pieniędzy między bankami. Na podobne utrudnienia trzeba się przygotować w okolicach końca roku.

Przelewy na najbliższe dwa tygodnie warto zaplanować z wyprzedzeniem. (Shutterstock.com)

KIR to instytucja powołana z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych i to ona odpowiada w Polsce za rozliczenia między bankami. Izba przypomniała właśnie, że w związku ze świętami inaczej niż na co dzień wyglądać będzie kwestia rzelewów w systemie Elixir. Czyli tych, z których statystyczny Kowalski korzysta najczęściej.

Otóż w świąteczny poniedziałek i wtorek system w ogóle nie będzie działał. Jeśli więc chcemy, by nasze pieniądze dotarły tego dnia na konta w innych bankach, musimy puścić przelew dużo wcześniej. Ponieważ system nie działa też w soboty i w niedziele, ostatni moment na wysłanie przelewu będziemy mieli w piątkowe popołudnie.

Trzeba to zrobić do godziny 16, bo właśnie wtedy zaczyna się rozliczanie transakcji. Jeśli zlecimy przelew chwilę później, już się nie załapiemy. - Jeśli przelew dotrze do KIR w piątek 22 grudnia po godz. 16:00, środki trafią na konto odbiorcy dopiero w środę, 27 grudnia - wyjaśnia Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w KIR.

Jeśli przelewy zostawimy sobie na okres po świętach, to też nie będziemy mieli zbyt dużo czasu na ich wykonanie. W okresie "okołosylwestrowym" również bowiem będą utrudnienia. Ostatnie przelewy w starym roku musimy wysłać do godziny 13.30 w piątek 29 grudnia. Wtedy mamy pewność, że pieniądze dotrą jeszcze tego samego dnia. Pieniądze wysłane po tej godzinie znajdą się na wskazanych przez nas kontach innych banków dopiero we wtorek 2 stycznia.

Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczą najpopularniejszych przelewów wykonywanych w systemie Elixir. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy prez ten czas całkowicie pozbawieni możliwości przesyłania pieniędzy. Istnieje bowiem też drugi system - Express Elixir, który działa codziennie, bez względu na to, czy mamy święta, czy weekend. Pieniądze wysłane za jego pośrednictwem docierają na wskazane konto natychmiast po wysłaniu. Haczyk jest tylko taki, że trzeba za taki przelew dodatkowo zapłacić kilka złotych.