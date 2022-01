W tym roku do użytku trafi prawie ćwierć miliona mieszkań. Może paść 40-letni rekord

Jest niemal pewne, że w 2022 roku w Polsce do użytku trafi 230 tys. mieszkań. Byłby to najwyższy wynik od czterdziestu lat. Ostatnim razem, za rządów prezydenta Gierka, w 1978 roku oddano ich 284 tys. Co ważne, obecnie lokale są niemal o połowę większe niż wtedy.