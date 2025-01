Podatek od ogrodzeń wszedł w życie. Wiemy, kogo dotyczy

Od początku 2025 roku właściciele nieruchomości muszą być przygotowani na nowe zasady opodatkowania. Jak informuje portal sadyogrody.pl, nowelizacja Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza definicję trwałego związku z gruntem, co ma kluczowe znaczenie dla opodatkowania.

Jedną z istotnych zmian jest uznanie ogrodzeń za budowle. Jednak podatek od ogrodzeń dotyczyć będzie tylko tych związanych z działalnością gospodarczą . Prywatne ogrodzenia, które nie są częścią działalności zawodowej, pozostaną nieopodatkowane. To ważna informacja dla właścicieli posesji, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak pisał portal money.pl, wszystkie garaże będą opodatkowane stawką mieszkaniową. W 2025 roku będzie to maksymalnie 1,19 zł za metr kwadratowy. Nowe przepisy obejmą w pierwszej kolejności właścicieli domów jednorodzinnych z garażami w budynku i miejscami parkingowymi w blokach mieszkalnych.

To już za chwilę. Zmienia się opodatkowanie garaży. Gros Polaków skorzysta

- Zmiana na pewno doprowadzi do zniwelowania różnic, bo do tej pory samorządy różnie naliczały podatki za garaże. Ta zmiana na pewno ujednolici te zasady, co będzie plusem dla całego rynku - komentował dla money.pl Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. Przyznaje jednocześnie, że obecnie każde dostępne miejsce postojowe staje się na wagę złota. Jego zdaniem ceny garaży rosną zwłaszcza w obliczu rozszerzania stref płatnego parkowania.