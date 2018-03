W weekend utrudnienia w bankach. Lepiej przygotuj gotówkę

W weekend przestawiamy zegarki na czas letni - w związku z tym niektóre banki zaplanowały przerwę techniczną. Efektem tego mogą być problemy z bankowością internetową i mobilną. Mogą pojawić się także kłopoty z wypłaceniem gotówki.

W mBanku klienci z soboty na niedzielę (z 24 na 25 marca) muszą przygotować się na prace modernizacyjne. Od 3 w nocy (czasu zimowego) do 7 rano (czasu letniego) nie będą mogli płacić kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Również między 22 (czasu zimowego) a 8:30 (czasu letniego) nie złożą wniosku w sprawie dostępu do nowych usług. Pomiędzy 3 w nocy (czasu zimowego) a 8 rano (czasu letniego) nie skorzystają z aplikacji mobilnej, nie zalogują się też na swoje konto w Internecie. Bank informuje, że w tym czasie będzie można jednak dzwonić na mLinię i kontaktować się ekspertem online.

Natomiast w Pekao SA prace serwisowe przewidziano w niedzielę od 1:30 do godziny 3:30 czasu letniego. Nie będą dostępne serwisy Pekao24, Xelion oraz usługi maklerskie.

W Credit Agricole przerwa informatyczna nastąpi w serwisach bankowości elektronicznej CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy) w nocy z soboty na niedzielę - od północy do 5 rano. Niedostępny będzie także automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz usługa Przelew Online. Nie będzie można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej oraz zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym. Klienci nie otrzymają także powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji.

Bank nie przewiduje jednak utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych oraz z wypłatą gotówki z bankomatów. Wpłaty dokonane za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę, po godz. 5 rano. Nie będzie natomiast utrudnień z logowaniem do systemów – nie będzie trzeba uaktualniać danych, ani dodatkowo ich weryfikować.

W ING Banku Śląskim w nocy z soboty na niedzielę, to jest z 24 na 25 marca od północy do 5:30 rano (czasu letniego), planowane są prace serwisowe. Niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty, płatności BLIK, przelewy z kart kredytowych, korzystanie z aplikacji mobilnej Moje ING mobile, system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych ING Business i jego wersja mobilna, system ING CardsOnLine (odpowiedzialny za prezentację danych kartowych, transakcji i wyciągów) oraz system rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir .

W związku z pracami nie będzie również możliwości aktywowania kart, nadawania PIN oraz mogą wystąpić problemy w realizacji transakcji kartą. Przelewy wewnętrzne, to znaczy pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji 24 marca po godz. 15, będą realizowane tego samego dnia. Zostaną jednak zaksięgowane dopiero w poniedziałek 26 marca. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji w sobotę po 15 będą realizowane w poniedziałek 26 marca.