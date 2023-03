W Zakopanem strzelają korki od szampana. Najwięcej płatności bonami turystycznymi

Sami mieszkańcy Małopolski aktywowali do tej pory 356 tys. bonów turystycznych, ale wykorzystanych całkowicie zostało tylko niespełna 240 tys. czyli ponad 67 proc. Mieszkańcy Małopolski zrealizowali bony na łączną kwotę 283,5 mln zł. Oznacza to, że Małopolanie mają wciąż do wykorzystania 43 tys. 320 bonów na kwotę niemal 28 mln zł.