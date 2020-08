Wakacje 2020. Turystyczna mapa Polski. Ile wydajemy i dokąd wyjeżdżamy?

6 630 zł średnio wydali na tegoroczny urlop mieszkańcy województwa pomorskiego - wynika z raportu opracowanego przez Wakacje.pl. To ponad 2,5 tys. zł więcej, niż urlopowicze z Wielkopolski, którzy przeznaczyli na ten cel 4 026 zł. Podczas tych wakacji widać wyraźnie jeszcze jeden trend: znacznie chętniej wypoczywamy w Polsce.

To już półmetek tegorocznych wakacji, trwających w cieniu epidemii koronawirusa. Wbrew obawom branży turystycznej, wielu Polaków ruszyło na letni urlop lub też wkrótce się na niego wybierze. Wakacje.pl wzięły pod lupę lipcowe decyzje urlopowe, powstał pierwszy w tym roku raport dotyczący zorganizowanych wyjazdów.

Ile płacimy za wakacje?

5 322 zł – tyle średnio wydaliśmy w lipcu na tegoroczne wakacje. To o ponad 1200 zł mniej niż rok temu o tej samej porze. Wakacyjne wydatki inaczej kształtują się w zależności od obranego kierunku.

W porównaniu do poprzedniego roku, średnio o 1 100 zł mniej płacimy za wakacje w Hiszpanii, a o 760 zł – za wczasy w Bułgarii. Na podobnym poziomie cenowym, co w ubiegłym roku, utrzymuje się Grecja.

Wakacje we dwoje kosztują nas około 1 160 zł mniej niż w zeszłym roku (średnia cena rezerwacji w lipcu 2020 r. to 4 266 zł). Za to rodzice wyjeżdżający z jednym dzieckiem płacili średnio o 1000 zł mniej niż rok temu – na wakacje w tym roku przeznaczyli średnio 6440 zł.

W lipcu za urlop najwięcej zapłacili mieszkańcy województw pomorskiego: 6 630 zł i zachodniopomorskiego: 6 182 zł. Na trzecim miejscu w tym rankingu znajdują się Dolnoślązacy – 6 054 zł. Najmniej na wakacje wydają mieszkańcy województw: wielkopolskiego – 4 026 zł, śląskiego – 4 132 zł i opolskiego – 5 013 zł.

Wakacje.pl

Rodzina z dwójką dzieci na tegoroczny wyjazd wakacyjny wydaje średnio 8 377 zł, czyli o 1 370 zł mniej w porównaniu do lata 2019. Różnica jest wyraźna, a jej źródła powinniśmy upatrywać w kilku czynnikach.

- Z myślą o turystach, którzy z jakiegoś powodu nie mogli polecieć na wakacje samolotem, biura podróży rozszerzyły w tym roku ofertę krajową oraz z dojazdem własnym. Obie te opcje są dużo chętniej wybierane przez polskich turystów niż chociażby rok temu, co przekłada się na wysokość kwoty wydawanej na wycieczki - powiedziała Klaudyna Fudala, rzeczniczka Wakacje.pl.

- Druga kwestia to dostępność wakacyjnych kierunków i zmiana standardu wybieranych obiektów noclegowych. Nie możemy również zapominać, że ze względu na sytuację epidemiologiczną same wycieczki są nieco tańsze niż rok temu - dodała.

Na cenę wpływa też standard hotelu, w jakim Polacy spędzają wakacje. Najbardziej popularne rok temu 4-gwiazdkowe hotele w lipcu tego roku zamieniliśmy na hotele 3-gwiazdkowe, co przełożyło się na niższą wartość średniej ceny rezerwacji.

Zmiana standardu hotelu znajduje również odzwierciedlenie w wybieranej przez turystów opcji wyżywienia. Dwukrotnie częściej niż w poprzednim roku rezerwują oni nocleg z samym śniadaniem, częściej stawiają też na opcję HB (śniadania i obiadokolacje).

W dużej mierze urlopowe nawyki Polaków pozostały jednak bez zmian. Nadal najbardziej kochamy all inclusive. Taką formę wyżywienia wybrało 74 proc. osób rezerwujących w lipcu wycieczki w Wakacje.pl.

Wakacje 2020. Najpopularniejsze kierunki

W zestawieniu najpopularniejszych kierunków niespodzianki na szczycie nie ma. Pierwsze miejsce zajmuje Grecja, na wybór której zdecydował się co trzeci klient Wakacje.pl. W porównaniu do ubiegłego roku, udział tego kraju w sprzedaży wycieczek wzrósł o 7 punktów procentowych.

To zmiana, ale jednak nie aż tak spektakularna, bo Grecja później rozpoczęła sezon (w pełni otworzyła się dla polskich turystów 1 lipca). Za to sporo zaskoczeń na kolejnych pozycjach rankingu. Co prawda numer 2 i 3 to kolejno Bułgaria i Hiszpania, natomiast dalej w zestawieniu znalazły się Włochy, Polska, Chorwacja, Cypr i Malta. Te kierunki zanotowały kilkukrotny wzrost popularności w porównaniu do 2019 roku.

Duża w tym zasługa stosunkowo szybkiego przywrócenia lotów z Polski do tych krajów, a także niedostępności w ofercie popularnych wakacyjnych kierunków: Egiptu, Tunezji i Turcji. Jednak to się zmieni w kolejnych miesiącach. Pod koniec lipca, dzięki odblokowaniu lotów z Polski do kolejnych państw spoza Europy, do gry wróciła Turcja, a w sierpniu Egipt, czyli ukochane przez Polaków miejsca na zagraniczny urlop.

Prym wiedzie jednak Grecja, nawet w ujęciu regionalnym, a nie ogólnopolskim. Ten kraj to pierwszy wybór w aż czternastu województwach. W województwie śląskim palmę pierwszeństwa dzierżą Włochy, z kolei mieszkańcy Wielkopolski najczęściej rezerwowali wycieczki krajowe.

Wakacje.pl

Wakacje w Polsce

Jednak nie samą zagranicą żyją polscy turyści. W lipcu w zestawieniu Wakacje.pl Polska znalazła się na piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych kierunków na urlop. To awans o osiem pozycji w porównaniu do 2019.

– W tym roku wiele biur podróży, w tym największe, postawiło na Polskę, włączając do swoich ofert wyjazdy krajowe - powiedziała Klaudyna Fudala.

W wyborach co do miejsca odpoczynku zaskoczenia nie ma. Królują Pomorze Zachodnie, Tatry i Podhale oraz wybrzeże Bałtyku. Co ciekawe, w biurach podróży znajdziemy też propozycje urlopu na Lubelszczyźnie i Roztoczu, hotele miejsce np. w Trójmieście czy 2-3 dniowy pobyt w Wieliczce.

