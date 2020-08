"Polskie" pomidory, ale prosto z Holandii. Sieć tłumaczy i przeprasza

Niderlandzkie owoce można było dostać w Sieradzu, Warszawie, a nawet w Kaliszu, często określanym jako "polska stolica pomidorów". - Można to porównać z importem węgla na Śląsk - komentowali związkowcy.

Co na to Kaufland? "Opisywana promocja dotycząca pomidorów na gałązce spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem klientów niektórych marketów, dlatego, aby pokryć zapotrzebowanie na ten towar, musieliśmy w krótkim czasie dokupić dodatkowe partie pomidorów, które z powodu warunków pogodowych nie były dostępne w Polsce w pożądanej ilości" - taką odpowiedź dostał serwis WP Finanse z biura prasowego firmy.

Przedstawiciele Kauflanda mówią, że to po prostu wynik "ludzkiej pomyłki". "Za co serdecznie przepraszamy" - dodają.

Co na to przedstawiciele sieci? - Stany magazynowe jabłek z ubiegłorocznych zbiorów są bardzo niskie, co ma wpływ na ich cenę. Ograniczona dostępność polskich jabłek na rynku jest spowodowana m.in. ubiegłorocznymi przymrozkami, które wystąpiły wiosną i miały wpływ na jakość jabłek. Kolejną przyczyną jest również zwiększona sprzedaż jabłek, którą odnotowaliśmy na początku rozwoju epidemii. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że zależy nam na tym, aby nasze produkty wyróżniały się niską, atrakcyjną ceną - odpowiada Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa komunikacji Lidl Polska.