Wakacje kredytowe startują na dniach. Oto kiedy będzie można złożyć wniosek

W dobie rosnących stóp procentowych i drastycznych podwyżek rat kredytów rząd zdecydował się na wprowadzenie wakacji kredytowych. Prawo do zawieszenia w sumie ośmiu rat kredytu hipotecznego i spłacenia ich na końcu okresu kredytowania przysługuje każdemu, kto wystąpi o to z wnioskiem do swojego banku. Jak poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, wnioski będzie można składać od 29 lipca.