Ceny mieszkań zaczną spadać. Największy polski bank w końcu ma dobre wieści

Według danych PKO BP średnia cena transakcyjna mieszkań w drugim kwartale tego roku na rynku pierwotnym w sześciu największych miastach wzrosła o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 13,7 proc. w porównaniu do drugiego kwartału roku 2021 roku. Choć zestawienie rok do roku pokazuje mocny wzrost, to i tak był on mniejszy niż przez 12 miesięcy dzielące pierwszy kwartał tego i ubiegłego roku. W tym czasie ceny poszły w górę aż o 17,7 proc.