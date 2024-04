Wakacje kredytowe. Warunki. Te wymagania muszą spełnić wnioskodawcy

Wakacje kredytowe. Kiedy? Ile rat można zawiesić?

Zgodnie z założeniami, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych w wymiarze dwóch miesięcy od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. Osoby, które spełnią wskazane przez ustawodawców warunki, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek do banku - w zależności od udostępnionej formy, będzie to możliwe przez internet lub osobiście w placówce banku.