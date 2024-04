Bon energetyczny. Ile wynosi? Określono konkretne kwoty

Bon energetyczny. Kwota. To założenia

Jak wynika z projektu ustawy, bon energetyczny może mieć wysokość od 300 do 1200 złotych. Najniższa kwota wsparcia, czyli 300 złotych - zgodnie z założeniami - ma przysługiwać jednoosobowym gospodarstwom domowym. Bon energetyczny w kwocie 400 złotych ma być przyznawany gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób, 500 zł - gospodarstwom 4/5-osobowym a 600 złotych - gospodarstwom wieloosobowym składającym się z co najmniej 6 osób.