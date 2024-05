Wakacje w Chorwacji w 2024 r. To się zmieniło po wejściu euro

W trakcie pobytu w Chorwacji trzeba liczyć się z określonymi wydatkami. Filiżanka kawy kosztuje około 3 euro, gałka lodów niewiele mniej. Cena pizzy lub spaghetti wynosi od 8 do kilkunastu euro, a burger z frytkami może kosztować nawet 20 euro. Litr chorwackiej oliwy, często przywożonej jako pamiątka, kosztuje od 8 do 15 euro, a piwo w sklepie od 1 do 2,5 euro.