Wakacje w Hiszpanii będą droższe. Branża: stracimy miliony turystów

Wzrost cen biletów lotniczych odbije się na kondycji hiszpańskiej turystyki, przekonuje Javier Gándara. - Nie chodzi o to, że przestaną podróżować, ale o to, że udają się do innego miejsca, np. Turcji czy Egiptu - tłumaczył szef ALA podczas Forum Liderów Turystyki Exceltur w Madrycie, cytowany przez serwis tourinews.es.