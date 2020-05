Wakacje wkrótce. W dobie koronawirusa karawaning znów w modzie

- Domki, domki i jeszcze raz domki. One teraz cieszą się największym zainteresowaniem. Odnotowujemy też 140 proc. wzrost zainteresowania wakacjami w kraju, w porównaniu do zeszłego roku. Ludzie szukają czegoś na uboczu, dlatego uruchomiliśmy nawet nową zakładkę w serwisie "noclegi w ustronnym miejscu". Widzimy tam bardzo duży ruch - mówiła money.pl Kamila Miciuła z serwisu nocowanie.pl.

Alternatywą dla wypoczynku w jednym miejscu wydaje się karawaning, pozwalający jednocześnie na bycie we własnym gronie. - Mamy swoje pięć minut - mówi "Gazecie Wyborczej" Joanna Woźnica, szefowa stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa. Jak dodaje, prognoza sprzedaży na ten rok zakłada, że łącznie dystrybucja nowych pojazdów przekroczy tysiąc sztuk. To dwa razy więcej niż w 2018 r.

Rzecz w tym, że nie jest to tani zakup, czasem wręcz to kawalerka na kółkach. Ceny przyczep bowiem, jak podaje "Wyborcza", to od 70 tys. do 150 tys. zł. Jeszcze droższy jest nowy kamper - 300 tys. zł.