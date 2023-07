Przy kasie mocno się zdziwisz. Ceny biletów wbijają w fotel

Tegoroczne wakacje będą najdroższe w historii. Drożyzna dotarła zarówno w góry, jak i do nadmorskich kurortów. Co zatem z dodatkowymi atrakcjami? W kurortach powstało w ostatnim czasie mnóstwo parków dinozaurów, muzeów, aquaparków czy nawet planetariów, które są urozmaiceniem wyjazdów, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Trzeba jednak głęboko sięgać do portfeli, by nich skorzystać.