Walka z ASF. Ministerstwo nie wyklucza "użycia armii"

Rząd nie wyklucza użycia armii do odstrzału dzików chorych na ASF. Takie rozwiązanie proponuje wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki – ujawnia okopress.pl.

- Udział wojska jest możliwy. To sprawa bardzo delikatna” – powiedział Zarudzki. – Odstrzały powinny być prowadzone w zdyscyplinowany sposób. Trzeba dogadać się z resortem środowiska i myśliwymi – dodał .

Okopress.pl przypomina , że to nie pierwszy, kontrowersyjny pomysł na walkę z ASF. Krzysztof Jurgiel , były minister rolnictwa chciał budować płot wzdłuż wschodniej granicy, który miał zatrzymać „natarcie” dzików ze wschodu. Jego następca – Jan Ardanowski – chciał eksterminowania dzików.

„Strzelać do dzików trzeba ciągle, tu nie chodzi o jednorazową akcję. A strefach zapowietrzenia trzeba dziki wybić praktycznie do zera. Tam gdzie choroby nie ma, trzeba zejść do bardzo niskiego poziomu” – przypomina wypowiedź Jurgiela okopress.pl