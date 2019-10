Waloryzacja 500 plus najwcześniej od 2021 roku. Wiceminister Szwed nie ma wątpliwości

Galopująca inflacja wywołała dyskusję nad koniecznością waloryzacji świadczenia 500+. Wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wskazał, że Polacy nie mogą się spodziewać waloryzacji w ani tym, ani w 2020 roku.

– Na 2020 rok mamy już zapisane w budżecie środki na program "Rodzina 500 plus" – tak odpowiedział na pytanie o waloryzację świadczenia wiceminister Szwed w rozmowie z "Super Expressem". Oznacza to, że można by się było jej spodziewać najwcześniej od 2021 roku.