Waloryzacja emerytur. Minister zdradziła, na co mogą liczyć seniorzy

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur idzie w kierunku 6 proc. - poinformowała we wtorek Marlena Maląg. To więcej, niż oszacował rząd w ustawie budżetowej na 2022 rok. W dokumencie tym mowa o wskaźniku w wysokości 104,89 proc., co oznacz po prostu, że emerytury i renty wzrosłyby o 4,89 proc.