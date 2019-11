Waloryzacja emerytur. Najbiedniejszy emeryt dostanie 13 tys. zł. Rocznie

Waloryzacja świadczeń kwotowa dla najniższych emerytur, trzynasta emerytura, niższy PIT - takie atrakcje oferuje emerytom rząd na przyszły rok. Dzięki temu ci najmniej zarabiający mają dostać więcej.

Ale to nie wszystko, co rząd przygotował dla emerytów. "Super Express" rozmawiał z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem i wydobył na światło dzienne kilka rzeczy, które z pewnością zainteresują emerytów z mniejszymi świadczeniami.

Gdyby zastosowano samą tylko waloryzację procentową, to najniższa emerytura 1,1 tys. zł brutto wzrosła by o zaledwie 35 zł 64 gr brutto, czyli o 28 zł 71 gr na rękę. Ale rząd planuje dla emerytów, dostających co miesiąc poniżej 1,8 tys. zł netto minimalną podwyżkę o 70 zł brutto miesięcznie, czyli 57 zł netto.

Przy uwzględnieniu wszystkich tych wskaźników najniżej uposażeni emeryci dostaną w ciągu całego roku 2020 emeryturę w kwocie łącznie prawie 13 tys. zł na rękę. Rozkładając to na czynniki pierwsze, będzie to: 945 zł emerytury (przy 17 proc. podatku dochodowym i kwocie wolnej 548,30 zł miesięcznie) plus 57 zł netto waloryzacji kwotowej i 958 zł netto "trzynastki". W sumie daje to 12 tys. 982 zł w całym roku.