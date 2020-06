Waloryzacja emerytur od 1 czerwca. Sprawdź, ile będziesz mógł dorobić

Waloryzacja emerytur od 1 czerwca. Co z rencistami?

Ponadto bez ograniczeń mogą również dorabiać renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Zmiana przepisów uwzględnia również pobierających renty rodzinne .

Obejrzyj: Ulga termomodernizacyjna. Można odliczyć w PIT do 53 tys. zł

Przypomnijmy, że waloryzacja emerytur zakłada, że w przypadku, gdy przekroczy ona 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie przekraczając jednocześnie 130 proc., świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia (nie więcej niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)., 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.