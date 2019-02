Waloryzacja emerytur: Podwyżki dla emerytów od marca. Pomysłów na dodatkowe pieniądze dla seniorów nie brakuje

Od 1 marca ponad 8 mln Polaków dostanie podwyżkę. W tym roku waloryzacja emerytur będzie kwotowo-procentowa. To jednak nie koniec. OPZZ chce wprowadzenia emerytur małżeńskich.

O 70 zł więcej miesięcznie - czyli na rękę ok. o 56 zł więcej - będą dostawać emeryci pobierający teraz świadczenia od minimalnego, czyli 1100 zł, do 2500 zł brutto. Wyższe emerytury mają zostać podniesione o 2,86 proc.

Z kolei osoby, które nie mają wypracowanego stażu, a w związku z tym nie mają prawa do minimalnej emerytury, mogą liczyć na bardzo niewielkie podwyżki. W Polsce jest to 250 tys. ludzi.

"Fakt" dodaje, że wciąż żywy jest pomysł wypłacania osobom z najniższymi świadczeniami jednorazowych dodatków. Przedstawia również postulat OPZZ, by w przypadku waloryzacji świadczeń brać pod uwagę inflację i realny wskaźnik wzrostu płac, który zdaniem związkowców powinien zostać podniesiony. Co więcej, OPZZ chce wprowadzenia emerytur małżeńskich. Miałyby polegać one na tym, by po śmierci małżonka drugi mógł otrzymywać swoją emeryturę i dodatkowo 20 proc. świadczenia zmarłego męża lub żony. Dziś może wybierać: czy chce pobierać swoją emeryturę czy 85 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka.