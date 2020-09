Waloryzacja emerytur. Wiceminister zapowiada zmiany

Waloryzacja emerytur. Będą zmiany

Zapłacili składki, choć nie musieli. "Nadpłaty pozostaną do dyspozycji"

- Jest problem tych niskich świadczeń i to jest sygnał też do tych wszystkich, którzy dziś są w systemie i nie odprowadzają składek. I są później olbrzymie problemy. Warto się nad tym zastanowić, żeby jednak wprowadzić kwotową waloryzację dla tych emerytów, którzy mają dziś emerytury poniżej minimalnej, czyli poniżej 1025 zł. Byłoby to 40 zł netto – mówi w rozmowie z "Super Expressem" wiceminister Stanisław Szwed.