W marcu 2019 roku emerytury i renty wzrosły o 2,86 proc. (chociaż pierwotnie zakładano, że podwyżka będzie wyższa i wyniesie ponad 3,2 proc.). Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku emeryci renciści będą mogli liczyć na jeszcze większy wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja rent i emerytur 2020. Ile wyniesie w przyszłym roku?

Waloryzacja rent i emerytur 2020. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wstępne prognozy

Sama waloryzacja emerytur i rent służy temu, by siła nabywcza emerytur i rent nie opadała, natomiast jej wskaźnik służy dostosowania wysokości świadczeń do aktualnych warunków ekonomicznych. Świadczenia zostaną podniesione o 3,24 proc., co dotyczy niemal 10 mln seniorów. Razem z obniżeniem podatku PIT oznacza to, że przy średniej emeryturze daje to ok. 67 zł podwyżki co miesiąc. W 2019 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 102,86 procent.