Warszawa chce zmniejszyć obniżki dla mieszkańców. W kasie miasta zostanie 1,7 mld zł

Warszawiacy długo nie nacieszyli się 98 proc. bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Choć tak wysoką stawkę uchwaliła w połowie października Rada Warszawy, to nowy prezydent chce ją obniżyć do poziomu przysługującego właścicielom nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa.

Poprzednia prezydent przyznała bonifikaty, obecny chce je obniżać (East News, Fot: Jacek Domiński)

1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań i domów zbudowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste staną się automatycznie właścicielami tych gruntów. To efekt ustawy, która 5 października weszła w życie. Nie stanie się to jednak za darmo. Wszyscy zapłacą za to tzw. opłatę przekształceniową.

I to właśnie od tej opłaty przysługuje bonifikata. Na gruntach Skarbu Państwa wynosi ona 60 proc. w razie poniesienia jej w pierwszym roku, 50 proc. w drugim i tak do 10 proc. w szóstym roku. Samorządy mogły jej wysokość ustalać samodzielnie. Przed wyborami samorządowymi Rada Warszawy przyjęły uchwałę, w której przyznały mieszkańcom prawo do 98 proc. bonifikaty. Taka sytuacja nie trwała jednak długo.

Wiceprezydent miasta Robert Soszyński wniósł na sesję Rady Miasta projekt, który obniża bonifakty do poziomu obowiązującego na gruntach Skarbu Państwa. W uzasadnieniu projektu wskazano, że pierwotny poziom ulg uszczuplał dochody miasta o 3,5 mld zł. Dzięki zmniejszeniu pomocy dla mieszkańców w budżecie zostanie więcej o niemal 1,7 mld zł.

Jako pierwsi zdjęcia dokumentu opublikowali na Twitterze stołeczni działacze Prawa i Sprawiedliwości.

