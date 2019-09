Warzy się piwo... dla papieża Franciszka

Czesi produkują piwo dla papieża. Biskup Vlastimil Kroczil pobłogosławił w browarze w Czeskich Budziejowicach brzeczkę, z której to złocisty trunek pojedzie do Watykanu.

Do Watykanu trafią 124 ręcznie napełniane butelki, liczba symbolizuje lata, które minęły od powstania browaru. Jest on ostatnim wielkim browarem należącym do państwa.

Pobłogosławiona kadź mieści 600 hektolitrów brzeczki. Pochodzące z Czeskich Budziejowic piwo jasne pełne, czyli lager (czes. leżak) nazywany "Budweiser Budwar", należy do najbardziej znanych produktów browaru na świecie. Sprzedawany jest do 80 państw i stanowi ok. 20 proc. czeskiego eksportu piwa. Najwięcej trafia do Polski, Rosji, Słowacji i Zjednoczonego Królestwa. W ubiegłym roku jego sprzedaż w Skandynawii wzrosła aż o 80 proc.