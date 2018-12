Ważna informacja dla cukrzyków. GIF wycofuje popularny lek

Główny inspektorat farmaceutyczny wycofuje ze sprzedaży lek Thiogamma Turbo-Set. To specyfik, który zażywają chorzy na cukrzycę.

W pojedynczych opakowaniach roztworu doszło do wycieku, przez co lek nie nadaje się do podania chorym. Chodzi o serię nr 18H052, o dacie ważności do lipca 2021 roku.