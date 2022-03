Ważny skutek waloryzacji emerytur. Wyższe świadczenie dla 70 tysięcy osób

Pieniądze są skierowane do osób, które nie mają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Jak wyjaśnia "Super Express", w praktyce oznacza to, że środki są wypłacane tym osobom, które mają emeryturę albo rentę niższą od minimalnej (aktualnie jest to 1338 zł) albo w ogóle nie mają tych świadczeń. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed mówi w rozmowie z gazetą, że osób pobierających matczyną emeryturę jest w naszym kraju ponad 70 tys.