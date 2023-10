Wdowie renty. Nowy rząd może wprowadzić zmianę korzystną dla obywateli

Aktualnie wdowa lub wdowiec może zostać przy swojej emeryturze lub przyjąć 85 proc. świadczenia małżonka. Projekt ustawy, który został złożony w Sejmie przez Lewicę, zakłada, że wdowa lub wdowiec mogliby zachować swoje świadczenie i do tego pobierać jeszcze 50 proc. renty rodzinnej. Czy po wyborach zmiany wejdą w życie?

Eksperci wskazują, że to dobry moment na to, by zreformować renty rodzinne

Źródło: East News , fot: Bartosz Krupa