Wiatraki na Bałtyku. Wykonano pierwszy odwiert

- To pierwsze tego typu zadanie w Polsce, wyjątkowe na tle innych projektów offshore wind realizowanych w Europie – stwierdził Broda.

Jens Poulsen, także członek zarządu Baltic Power, zwrócił uwagę, że w Europie przewierty przekraczające linie brzegowe są zazwyczaj krótsze, a przy dłuższych odcinkach średnica przewiertu jest zwykle mniejsza. "W przypadku Baltic Power prace są wyzwaniem inżynierskim, bo przewiert ma prawie półtora kilometra długości . Przebiega pod wydmą, plażą i dnem morza. Nie da się go wykonać tylko z jednej strony - wyjaśnił.

Orlen poinformował, że część prac wiertniczych odbyła się na morzu, z wykorzystaniem ekip płetwonurków i specjalistycznej platformy wiertniczej tzw. jack-up rig. Koncern podał jednocześnie, iż łącznie ze wszystkich przewiertów wydobyte zostanie ponad 8000 metrów sześc. urobku, przy czym zlecone przez Baltic Power badania potwierdziły, że pozyskany już w ten sposób piasek jest czysty i nadaje się do rekonstrukcji plaży naruszonej w okresie zimowym przez sztormy.

Wszystkie prace - jak podkreślił Orlen - prowadzone są tak, aby maksymalnie ograniczyć ich potencjalną uciążliwość dla mieszkańców, turystów i środowiska. W porozumieniu z władzami, a także z mieszkańcami i przedstawicielami branży turystycznej ustalono, że popularne dojście do plaży, w sąsiedztwie której prowadzone są roboty, będzie otwarte, a dostęp do plaży nieograniczony.

Koncern przypomniał też, że w oddalonych od miejsca przewiertów o około 8 km Osiekach Lęborskich trwają jednocześnie prace nad budową lądowej stacji elektroenergetycznej. Wraz z przyłączem kablowym umożliwi ona odbieranie energii wytwarzanej przez farmę Baltic Power i włączenie jej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Również linia elektroenergetyczna prowadząca do stacji umieszczona będzie pod ziemią.

Mająca powstać na Bałtyku morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy ok. 1,2 GW, której zakończenie budowy planowane jest na 2026 r., to wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Koncern podkreśla, że jest to jednocześnie kluczowy element transformacji energetycznej Grupy Orlen i obecnie największa w regionie inwestycja w odnawialne źródła energii w trakcie budowy, a także najbardziej zaawansowany projekt offshore wind w Polsce.