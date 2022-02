Wichura przewróciła dźwig. Dwie osoby nie żyją. Mamy komentarz PIP

W Krakowie przy ulicy Domagały przewrócił się żuraw budowlany. Ranne zostały 4 osoby, najciężej poszkodowani zostali dwaj mężczyźni, którzy pracowali na dachu. Byli reanimowani, ale ich życia nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że żuraw był zamontowany prawidłowo. Firma Murapol potwierdziła, że to do niej należy inwestycja, na terenie której doszło do wypadku. Spółka informuje też, że tego dnia żurawie były wyłączone z prac.