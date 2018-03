Więcej limuzyn dla byłego BOR-u, policja dalej w starych autach. MSWiA idzie na zakupy

Do końca czerwca ma zostać rozpisany przetarg na zakup nowych aut dla SOP (wcześniej BOR) wartych 2,1 mln zł. Biuro kupiło już 20 aut w 2016 roku. Tymczasem inne służby mundurowe mają większe potrzeby, o czym alarmowała Najwyższa Izba Kontroli.

2 mln zł na nowe limuzyny - to przed nami. Za nami za to wydanie 5 mln zł na dwa pancerne Audi , 8 mln zł na kolejne 20 egzemplarzy BMW do obsługi warszawskiego szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Nie wspominajmy nawet o 258 pojazdach zakupionych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które trafiły do resortu edukacji, infrastruktury, finansów czy sportu w 2017 roku. Przy takiej skali zakupów jedno elektryczne BMW i3 dla kancelarii Prezydenta za ponad 165 tys. zł prezentuje się po prostu śmiesznie.

Wydatki może nie rzucałyby się tak w oczy, gdyby nie kolejne kolizje samochodów Służby Ochrony Państwa, znanego wcześniej jako BOR. Ostatnia zdarzyła się w niedzielę 18 marca 2018 r. w okolicach Przemyśla. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Pod koniec lutego limuzynę prezydenta powstrzymał zwykły separator na krakowskim moście. To już 12 kolizji (incydentów będzie pewnie więcej) w ciągu ostatnich dwóch lat, w których biorą udział samochody przewożące VIP-ów. Nic dziwnego, że internauci mówią już o kalendarzu BOR-elli (w nawiązaniu do limitowanego i kultowego kalendarza Pirelli).

W tym samym czasie gdy władza szuka auta z segmentu F (czyli limuzyny pokroju BMW serii 7 czy Audi A8), pojazdy policji wymagają natychmiastowej wymiany. Jak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, jedna czwarta radiowozów przejechała ponad 200 tys. km, a co siódmy pojazd powinien zostać wycofany ze służby. Choć w latach 2015-2016 zakupiono 3,5 tys. pojazdów za prawie 286 mln zł, to w latach 2017-2018 na ten cel przeznaczono zaledwie 78 mln zł, z czego ponad 66 mln zł uzyskano z funduszy europejskich. Kupiono wówczas 740 pojazdów. W tej puli znajdzie się 140 nieoznakowanych, lecz głośnych medialnie, BMW wartych 27 mln zł.

Właśnie dlatego flota pojazdów jest zróżnicowana, przez co koszty serwisowania są większe niż w przypadku wykorzystaniu części jednej marki. Nawet jeśli pominiemy kwestię wieku czy modeli aut, nie są one obsługiwane w sposób wystarczający. We wszystkich skontrolowanych przez NIK stacjach obsługi pojazdów stwierdzono braki w podstawowym wyposażeniu. Jeśli dodamy do tego dodatkowe ubezpieczenia wykupywane przez policjantów na własną rękę, to czy nowe auta dla SOP są naprawdę tak ważne?