Więcej lotów na Ukrainę. Ryanair inauguruje nowe trasy

Linia lotnicza Ryanair zainauguruje trzy nowe trasy z Polski. Irlandzki przewoźnik poleci do Chersonia i Charkowa na Ukrainie oraz do Kalamaty w Grecji.

Loty do Chersonia będą się odbywały z Krakowa, a do Charkowa - z podwarszawskiego Modlina. Obie trasy będą realizowane dwa razy w tygodniu. Połączenie Kraków - Chersoń zostanie zainaugurowane w grudniu 2019 roku, natomiast Warszawa Modlin - Charków w sezonie lato 2020.

To nie jedyne nowości na polskim niebie. Na początku września Wizz Air poinformował, że uruchomi 15 nowych tras z Gdańska, Krakowa i Warszawy. Wśród nowych połączeń będą loty miedzy innymi z Warszawy do Turku i Madrytu, a także z Gdańska do Bari oraz z Krakowa do Tromso i Werony.