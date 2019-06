Więcej za jabłka, mniej za ogórki szklarniowe. Dane z giełdy warzywnej Bronisze

Za jabłka płacimy coraz więcej. Za to ceny arbuzów powoli będą spadały. Mamy dane o cenach warzyw i owoców z giełdy Bronisze.

Jak zmieniały się ceny warzyw i owoców w ostatnich dniach? Spadła cena cebuli, za kilogram zapłacimy ok. 3 zł. Za kilogram ubiegłorocznej marchwi – 1,3 - 1,7 zł, a za młodą marchew zapłacimy 2 – 2,5 zł. Najbardziej w górę poszła cena pomidorów czerwonych (z 2,0 zł/kg do 3,0-3,5 zł/kg). Nie zmieniły się ceny pomidorów malinowych (ok. 4 zł/kg). Spadła cena ogórków szklarniowych do poziomu 1,0-1,5 zł/kg, za to wzrosła cena ogórków gruntowych z 1,75 zł/kg do 3-4 zł/kg.