Wielka Brytania. W najbliższy weekend puby będą oblężone, ale później będzie gorzej

24 marca brytyjskie puby wywiesiły na drzwiach zawieszkę "Sorry, we're closed". Niektóre ratowały się sprzedażą piwa na wynos, ale ich sytuacja jest bardzo ciężka. Najbliższy weekend pomoże już zapłacić zalegające rachunki. Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (CEBR) szacuje, że w pierwszy weekend po otwarciu klienci pubów wydadzą w nich o 32 proc. więcej niż zwykle.

W efekcie większej liczby klientów i ich większej skłonności do wydawania pieniędzy w najbliższy weekend puby mają osiągnąć przychody w wys. 210 mln funtów, czyli o 72 proc. wyższe niż w przeciętny weekend w roku. Inna sprawa, że zawsze latem klienci chętniej odwiedzają lokale gastronomiczne i nie jest to domeną wyłącznie Wielkiej Brytanii.

Jeśli analitycy dobrze zrównoważyli przywiązanie Brytyjczyków do pubów i strach przed wirusem, to w pierwszym tygodniu po otwarciu do pubów uda się 35 proc. dorosłych mieszkańców Anglii.

Po pierwszej euforii nad pubami znów pojawią się ciemne chmury. Nie dość, że restrykcje dotyczące bezpieczeństwa w lokalach spowodują, że wewnątrz znajdzie się o ok. 30 proc. osób mniej niż przed epidemią, to jeszcze, jak szacuje brytyjskie stowarzyszenie browarów i pubów, mniej więcej jedna czwarta z około 38 tys. pubów w ogóle nie zostanie otwarta. Ich właściciele zniechęciła mniejsza dopuszczalna liczba klientów w środku i fakt, że nie ma pewności, że klienci będą do pubu przychodzić tak regularnie jak do tej pory.