Wielka rewolucja w kredytach i wielka niesprawiedliwość. Rządowa pomoc nie dla każdego

Ceny nie powinny wystrzelić

Według ekspertów firmy choć program powinien działać stymulująco na popyt, to nie powinien mieć znaczącego przełożenia na wzrost cen mieszkań - nie chodzi tu bowiem o to by ofiarować potencjalnym beneficjentom pieniądze za darmo. "By stać się beneficjentem trzeba przecież posiadać zdolność kredytową, wiarygodność oraz pieniądze na koszty związane przeprowadzeniem całej transakcji. Ostatecznie każdą pożyczoną złotówkę trzeba będzie oddać z odsetkami i to odsetkami znacznie wyższymi niż jeszcze kilka miesięcy temu ze względu na podwyżki stóp procentowych" - czytamy.