Wielka wygrana w Lotto. Gracz z Gdańska trafił "szóstkę" i zgarnął prawie 13 mln zł

To była bardzo szczęśliwa sobota dla dwóch graczy, którzy kupili losy na gry liczbowe Totalizatora Sportowego. Pierwszy zgarnął prawie 13 mln zł, a drugi okrągły milion.

Równy milion złotych zgarnie z kolei gracz z Trębaczewa w województwie łódzkim, który trafie wytypował sześć liczb w losowaniu Lotto Plus.

Gdańsk jest szczęśliwym miastem dla graczy Lotto. To już 27. "szóstka" i zarazem druga w kolejności najwyższa wygrana w Lotto w tym mieście.

By trafić prawie 13 milionów złotych gracz zawarł trzy zakłady metodą "chybił trafił" w punkcie Lotto przy ulicy Krzemowej 1. Szczęśliwe liczby to 6, 15, 16, 22, 25, 33.

Wygrana w Lotto Plus padła z kolei w kolekturze przy ulicy Wyzwolenia 157 w Trębaczewie w województwie łódzki.

Dzięki dodatkowej złotówce do zakładu Lotto gracz wygrał 1 000 000 zł. Wylosowanymi liczbami w Lotto Plus były: 2, 6, 15, 28, 33, 49. To pierwsza tak wysoka wygrana w dwutysięcznym Trębaczewie.