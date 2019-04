Wielkanoc w McDonald's. Big Mac zamiast żurku, lody zamiast makowca

Wielkanocne śniadanie lub obiad w fast-foodzie? Są tacy, którzy wybierają taką formę spędzania świąt. Choć to wciąż pojedyncze przypadki. Sprawdziliśmy to w jednej z wrocławskich restauracji McDonald's.

Są jednymi z niewielu, którzy tego dnia postanowili odwiedzić fast-food. Mówią, że mieszkają na pobliskim osiedlu. Pytam więc ich, czy wyobrażają sobie zjeść tutaj świąteczny obiad . - Ale jak, w święta? Nie no, bez przesady - odpowiadają, po czym wsiadają do samochodu i odjeżdżają.

Kilka metrów ode mnie widzę dwóch młodych mężczyzn. Sportowe stroje, buty rowerowe, kaski na krześle. Rozmawiają po ukraińsku z kubeczkiem lodów w ręku. Korzystają z pogody i wybrali się na rower. Nic dziwnego, Wielkanoc we Wrocławiu to temperatura około 20 stopni i bezchmurne niebo.

Pozostali? Kawa, ciastko, ewentualnie lody. Mimo pory wczesnoobiadowej, mało kto zamawia burgera i frytki . Mało kto w ogóle w restauracji jest. Wokół mnie przez cały czas same puste stoliki. Gdy już ktoś przyjdzie, to korzysta z pięknej aury i wybiera miejsce na zewnątrz, gdzie wypija kawę lub shake'a. Ale i tam tłumów nie ma .

Tuż przed 13 przy stoliku obok siada młody mężczyzna. Na tacy Big Mac, frytki i napój. Pytam, czy to świąteczny obiad - zamiast żurku i białej kiełbasy. - Tak, w tym roku jestem w pracy - odpowiada. To taksówkarz, ale zbyt wiele kursów jeszcze dziś nie zaliczył. - Zacznie sie po południu i wieczorem, jak siądą do kieliszka - żartuje.

- Od kilku lat nie obchodzimy świąt. Tak jakoś wyszło - odpowiadają niechętnie, nie chcą rozmawiać. Mówią tylko, że dla nich to "normalna niedziela, jak każda inna". Nie dopytuję. Stwierdzam, że to prywatna sprawa i każdy ma prawo spędzać święta tak, jak mu się podoba.

W podobnym tonie wypowiadają się pracownicy McDonald's. Wśród nich spotykam praktycznie samych Ukraińców oraz Hindusów. Co zrozumiałe, oni nie świętują. Jedni mają Wielkanoc za tydzień, a drugich to nie dotyczy. Ale gdyby i oni chcieli zjeść świąteczne śniadanie, to by zdązyli. Restauracja otwarta jest dopiero od 11.