Wielki test klapek Kubota. Czy da się w nich przeżyć letni festiwal?

Klapki Kubota to niekwestionowany hit tego lata. Postanowiłam sprawdzić, czy kultowe "laczki" wytrzymają najcięższy z testów bojowych - dzień na letnim festiwalu. O dziwo, rezultat pozytywnie mnie zaskoczył.

Gdy wostatni czwartek klapki Kubota pojawiły się w Biedronce, od razu do głowy przyszedł mi pomysł, jak przetestować to kultowe obuwie. Dzień po premierze w sieci sklepów Jeronimo Martins jechałam na letni festwal w Płocku - Audioriver.

Jak pomyślałam - tak zrobiłam. Wybrałam zestaw klasyczny, czyli do klapek założyłam białe, grube, sportowe skarpety. Stylizację dostosowałam do Kubotów - trochę sportowo, no i oczywiście w duchu letniego festiwalu.