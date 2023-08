Wielkie ułatwienie dla turystów. Gdańsk w końcu na to wpadł

Jak informuje Trojmiasto.pl, w Gdańsku dwie aplikacje mobilne - "Jestem z Gdańska", przeznaczona dla mieszkańców miasta, oraz "Karta Turysty", skierowana do osób odwiedzających to miasto — zostały niedawno uaktualnione o nową, przydatną funkcję. Pozwala ona na znalezienie drogi do najbliższych publicznych toalet.