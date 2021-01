Duże wygrane w Eurojackpot. Trójka szczęśliwców z Polski

Po 160 tys. zł zgarnęli szczęśliwcy z Warszawy, Gdańska i Lublina. To najwyższe wygrane ostatniego losowania Eurojackpot w Polsce. To jednak nic przy kwocie, która trafi do Szwecji.

