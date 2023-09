Windykatorzy ściągają coraz więcej pieniędzy. Recesja może napędzić im "klientów"

Warto też przypomnieć, że w pierwszej połowie 2023 roku polskie sądy ogłosiły aż 10,5 tysiąca upadłości konsumenckich. To oznacza, że w całym roku może dojść do historycznego rekordu w tej kwestii. Polacy będący w trudnej sytuacji materialnej coraz częściej zwracają się do sądów z prośbą o ogłoszenie upadłości. Obroty firm windykacyjnych mogą więc wzrastać.