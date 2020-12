Wizerunek Diego Maradony trafi na banknot? Jest projekt

Zgodnie z propozycją senator, wizerunek Diego Maradony trafiłby na banknot 1000 peso argentyńskich (ok. 12,27 dolarów). Norma Durango przedstawiła szczegóły swojego projektu argentyńskiemu parlamentowi.

Prawdopodobnie chodzi o "rękę Boga", czyli gol strzelony reprezentacji Anglii podczas ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w 1986 roku. Maradona zdobył go ręką.

- Chodzi nie tylko o to, by przypominać naszego najważniejszego idola, ale także pomyśleć o kwestii ekonomicznej. Sądzimy, że kiedy przyjadą do nas turyści, będą chcieli zabrać ze sobą "Maradonę" - zaznaczyła Durango.