Zmarł Diego Maradona. W czasach swojej kariery wart był miliony

W 1982 roku rozpoczął grać w charakterystycznej koszulce w bordowo-granatowe pasy FC Barcelony. "Blaugrana" zapłaciła za skrzydłowego 5 mln funtów, co w tamtym czasie było transferowym rekordem.

Po dwóch latach gry w Katalonii mariaż Maradony i "Dumy Katalonii" miał się ku końcowi, a Argentyńczyk wyruszył podbić boiska i serca mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. SC Napoli na transfer wyłożyło 6,9 mln funtów, co było kolejnym rekordem transferowym.

To właśnie w Neapolu Maradona świętował największe sukcesy. Z klubem zdobył mistrzostwo oraz Puchar Włoch, a także Puchar UEFA. Po jego odejściu władze klubu zastrzegły numer "10", z którym występował Argentyńczyk.

W czasie gry w Napoli poleciał na Mistrzostwa Świata w Meksyku, w których trakcie narodziła się jego legenda. Przebojowy skrzydłowy poprowadził Argentynę w 1986 roku do drugiego w historii tytułu mistrzów świata. To właśnie na tym turnieju Maradona strzelił bramkę ręką, która przeszła do historii jako "ręka Boga".